ZEROBASEONE ポップアップ　購入特典トレカ　ジャンハオ

■商品説明文ZEROBASEONEポップアップ 購入特典トレカ ジャンハオ商品の特性上、微細なスクラッチやキズが生じる場合があります。縫製製品の特性上、形が多少異なったり、一部仕上がりがきれいでない場合があります。商品保護のためのOPP、収縮包装フィルム、パッケージのスクラッチ及び破損による交換・返品はお受け致しかねます。新品未開封の商品ですが、海外製品のため傷やスレがある場合がございますので、ご了承願います。交換・返品はお受け致しかねます。完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。匿名、防水対策をして発送します。ZB1ゼべワンZEROBASEONEZE_ROSEゼローズYouthIntheShadeYOUTHINTHESHADEWAKEONEBoysPlanetボイプラファンミーティングファンミファンミグッズペンミーティングペンミペンミグッズCONCERTコンサートコンサートグッズソウルコンラキドロLuckyDrawフォトカードフォトカトレーディングカードトレカOFFICIALMERCHジャン・ハオZhangHao장하오ソン・ハンビンSungHanBin성한빈ソク・マシューSeokMatthew석매튜リッキーLicky리키パク・ゴヌクParkGunWook박건욱キム・テレKimTaeRae김태래キム・ギュビンKimGyuVin김규빈キム・ジウンKimJiWoong김규빈ハン・ユジンHanYuJin한유진



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