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稀少品　ドリームキャスト　本体　キティ　スケルトン　ブルー
商品番号 B69616387751
商品名

稀少品　ドリームキャスト　本体　キティ　スケルトン　ブルー
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 26,524 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【外箱、説明書完備・動作確認済み】【状態】・本体、コントローラーに経年劣化の影響による、多少の傷みはありますが、致命的な外傷はなく、通常動作には影響の無いコンディションです。・外箱に多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。
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