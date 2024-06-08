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劇場版 ソードアートオンライン プログレッシブ　星なき夜のアリア　Blu-ray
商品番号 M98889897484
商品名

劇場版 ソードアートオンライン プログレッシブ　星なき夜のアリア　Blu-ray
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

劇場版ソードアート・オンライン　プログレッシブ星なき夜のアリア　完全生産限定盤Blu-ray＋ミニファンブック内容:◆キャラクターデザイン・総作画監督：戸谷賢都描き下ろしBOX仕様◆特製ブックレット（108P）・劇場パンフレット再編集版にくわえ、来場者特典描き下ろし版権・原稿など収録◆特典CD・「REGENERATEBRAVE」歌：ミト（CV：水瀬いのり）作詞：hotaru作曲＆編曲：奈良悠樹・「RECROSSINGWAYS」歌：アスナ（CV：戸松遥）、ミト（CV：水瀬いのり）作詞：hotaru作曲＆編曲：yamazo◆特典映像・公開直前特別番組「劇場版SAOプログレッシブ星なき夜のアリアインサイドストーリーズ」・イベント映像集（完成披露IMAX上映会、公開初日舞台挨拶ダイジェスト）・特報・PV・CM集◆特典音声・オーディオコメンタリー（出演：川原礫・戸松遥・松岡禎丞・水瀬いのり、MC吉田尚記）・DolbyAtmos（※Blu-rayのみ）・DTSHeadphone:X箱の角に若干の傷みがあります。※書き下ろし小説は付属致しません。ご了承ください。#SAO#ソードアートオンライン#Blu-ray#ブルーレイ#松岡禎丞#戸松遥#水瀬いのり#キリト　#アスナ　#ミト　#プログレッシブ#シノン　#アリス#CD・DVD
http://narcologia.ru/goods/influenza376693.html
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