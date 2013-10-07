7/10.13● カラーで診る不整脈のアブレーション・デバイス治療マニュアル

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商品詳細
中古 注意‼️⚠️裏表紙 後半数ページ水濡れ跡、シワあり 表紙、裏表紙 角 若干の反りあり写真参照 書き込みは見受けられません付属品等は記載のない限り付いてません 画像にあるもので全てです。「決定版病棟必携!カラーで診る不整脈のアブレーション・デバイス治療マニュアルサーキュレーション・アップ・トゥ・デート2012年増刊/ベーシックからプロフェッショナルスキルまで」池田隆徳#池田隆徳#池田_隆徳#本#自然／医療・薬学・健康#不整脈のアブレーションデバイス治療マニュアル#ぺがさす本#ぺがさす
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