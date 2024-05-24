【非全巻　レンタル落ちコミック】キングダム　26〜67巻　42冊セット

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レンタルアップ品、レンタル管理シールが貼られています。65・66・67巻は通常のコミックです。全巻セットではございませんのでご注意下さい。即購入可です。無言購入OK。取引中でも購入された方が優先となります。バラ売りお値下げ不可です。状態を画像でよくご確認のうえご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。#原泰久 #ヤングジャンプ#キングダム