スーパーファミコンソフト　4本セット　➕　ストリートファイターTシャツ2枚セット

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商品詳細
スーパーファミコンソフト1.StreetFighterZero22.StreetFighterII3.StreetFighterIISuper4.StreetFighterIITurbo以上4本セットと、StreetFighterIITurboとStreetFighterIIのゲームと同じデザインの箱に入ったTシャツ２枚、サイズLになります。Tシャツは未開封品です。ゲームソフトは動作確認済みです。古い物ですので箱等にスレや汚れがあります。写真の物が全てになります。写真をよくご覧になってください。質問等ありましたらコメントしてください。
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