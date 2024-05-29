ポケモン オメガルビー アルファサファイア 攻略本 DS

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商品詳細
DSソフトと攻略本セットです。3年ほど前にすべて新品で購入し、アルファサファイアは少しプレイしましたが、オメガルビーは未プレイです。攻略本は未読です。大切に保管していたので美品です。状態がほぼ新品の攻略本は貴重と思われます。今後プレイする時間が見込めないため出品しました。・DSソフトポケットモンスターオメガルビー・DSソフトポケットモンスターアルファサファイア・公式ガイドブック完全ストーリー攻略ガイド・完全ぜんこく図鑑完成ガイド(ポケモンデータファイル、ポケモンぜんこく図鑑の2冊セット)
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