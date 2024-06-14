SHINee ペンミ ロングTシャツ テミン

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商品詳細
2023SHINeeFanmeeting[EverydayisSHINeeDAY-'PieceofSHINE']LONGSLEEVET-SHIRT+PHOTOCARDSET『TAEMIN』・新品未開封・即購入OK素材:COTTON,PAPERサイズ:LONGSLEEVET-SHIRT-BUSTCIRC.112,HEMCIRC.112,SHOULDERWIDTH48,SLEEVELENGTH63,TOTALLENGTH73(CM),PHOTOCARD-55X85(MM)海外製品ですので、初めから、少しのホツレやキズ等ついてることがございます。完璧を求める方はご遠慮ください。折って、茶封筒に入れ、ゆうパケットボストで発送予定です。※開封してもよければ、トレカを厚紙に挟んで発送します。必要であればコメントください。SHINeeSHINeeトレカSHINeeグッズTAEMINWANTTAEMINファンミーティングTAEMINペンミTAEMINトレカテミントレカテミンジョンヒョンキーオニュミンホTAEMINテミングッズ
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