羽田登喜男　京友禅　額

重要無形文化財（人間国宝）保持者羽田登喜男京友禅京都の庭園や自然を愛し、花鳥風月に材を求めた、日本の友禅界を代表する巨匠額縁は性質上、経年劣化汚れキズありますが実際飾ると額縁の経年劣化も趣き深いです(⁠^⁠^⁠)額縁のサイズ縦約58 横約68 厚み約4cmご理解いただける方に宜しくお願い致します。



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