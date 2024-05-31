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King Gnu トートバッグ
商品番号 M68661842232
商品名

King Gnu トートバッグ
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KingGnuのグッズです。KingGnuトートバッグGNUTAPE2WAYTOTEBAG手持ちも肩掛け紐もある2WAYで今では手に入りにくい商品になります。新品未開封未使用品。自宅保管で、タバコは吸わないのでタバコ臭はありません。ネコポス（A4サイズ箱）にて発送予定。できるだけ折り目が付かないようにしますが、たたんでの発送になりますので、ご了承ください。#KingGnu#KingGnu#キングヌー#常田大輝#井口理#新井和輝#勢喜遊#ライブグッズ#トートバッグ#KINGGNU#gnu#GNU
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