YAMAHA P 125B 電子ピアノ　ヤマハ

値下げしました。YAMAHAP-125B電子ピアノ2023年1月16日にAmazonにて注文写真のものが全てです。保証に詳しくない為、保証書はまだ使えるかわからないので、画像を見てご自身で判断していただくと助かります。使用回数は3回程度で全て合わせて2時間くらいなので状態は新品に限りない状態ですが半年ほど暗所で保存していた為、少量のホコリなどが付着している可能性がありますりご理解できる方のみご購入をお願いします。着払いとなりますので、送料は購入者様負担となります。種類···電子ピアノ



ヤマハ | P-125 - Pシリーズ - 概要



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P-125B 電子ピアノ



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