◆最終値下げ◆CANOPUS 河村カースケ智康シグネイチャースネア

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ご覧いただき誠にありがとうございます他サイトにも掲載しています、売り切れの際はご了承くださいCANOPUS河村カースケ智康シグネイチャースネアSIG-1350-NK1(13\"x5\")※スペック詳細は公式サイトにてご確認くださいコンディションとしては、金属パーツに手垢やニッケルのクスミなどありますが、音に関わる不調は見当たらないと思います。あくまでも中古品であることをご理解願いします。今回出品するにあたり分解清掃は行わず、簡易的な清掃となります。貴重な本人サイン入りケースです。本当は手放したくは無いのですが、誰かのもとで大切に使われたほうが良いと判断し出品します。価格を高めに設定した理由は1.限定品故に市場ではなかなか見ない2.楽器に愛の無い転売屋の稼ぎにしたくない3.上記にも書いたように可能なら手放したくないからですご質問はコメントにて受けております値下げ交渉受け付けます。9/17最終値下げです。