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遊戯王　ヴァリュアブルブック
商品番号 T36311379362
商品名

遊戯王　ヴァリュアブルブック
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザ・ヴァリュアブルブック1.2.3.4.6.7になります。付属のカードは付いておりません。5も欠品しております。あくまで中古品なのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。遊戯王OCG
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