伊豆半島 パーフェクト 地磯ガイド : 下巻 ぐるっと一周、完全網羅!入釣経路も

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商品詳細
「伊豆半島パーフェクト地磯ガイド:ぐるっと一周、完全網羅!入釣経路も詳細解説!!下巻(下田→沼津)」海悠出版#海悠出版#本#生活／諸芸・娯楽伊豆半島、下田〜沼津の地磯開拓の参考に。磯竿系のフカセ釣りメインとなりますが、ルアーフィッシングでも参考になります。眺めているだけで、磯ロマンを感じます。特に、折れ、書き込み等なさそうですが、表紙上部ヤレあり。古本良レベル。
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