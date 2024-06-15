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M3930●江戸明治和本等＞穢多山論諸事覚書写（安政6年）丹波国南桑田郡保津村
商品番号 Q67384000857
商品名

M3930●江戸明治和本等＞穢多山論諸事覚書写（安政6年）丹波国南桑田郡保津村
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

●江戸明治和本●穢多山論諸事覚書写（安政6年）【判型】大本1冊。縦242粍。【作者】西条勇次郎書＊今石与八原筆。【年代等】文化8年閏2月書（原筆）、安政6年1月書（重写）。【備考】分類「訴訟」。袋綴じ展開収録。『穢多山論諸事覚書写』は、享和3年11月に始まる丹波国南桑田郡保津村の穢多の村有入会地（山林）利用に関する差別をめぐる穢多と小百姓の紛争についての発端から、訴状や返答者を通じての両者の主張のやりとり、そして、奉行所の裁定までの経緯と結果のあらましを綴った文化5～8年の詳細な記録（本文墨付119丁）。底本見返に「此書有所（アリドコロ）者、惣堂一冊、無念堂村一冊、今石村一冊、西条村一冊」と記して、紛争に関わった各村に同様の写しが保管されたことを示唆する。★原表紙・状態並み（小虫補修）。稀書。穢多山論に関する貴重資料。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。
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