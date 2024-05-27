★週末セール★ロックマンメガワールド【・MD日本版】



ロックマンメガワールド | メガドライブミニ | セガ



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■商品説明『ロックマンメガワールド』は、カプコンから1994年10月21日にメガドライブ専用ソフトとして発売されたアクションゲームである。初リリース日：1994年10月21日シリーズ：ロックマンシリーズ開発元：カプコンモード：シングルプレイヤーコンピュータゲームプラットフォーム：メガドライブジャンル：プラットフォーム・ゲーム、バンドル■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：D（目立つ傷あり）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。■出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo