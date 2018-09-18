水瀬いのり　BLUE COMPASS Blu-ray(未開封初回特典付)

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商品詳細
水瀬いのりさんの1stライブツアーBLUECOMPASSのBlu-ray初回特典付になります。特典用に購入したものを保管していたもので未開封になります。未開封のため中身のキズ等は見受けられませんが、素人保管のため神経質な方の購入は推奨しておりません。
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