【最終】海外版　Nintendo ニンテンドークラシックミニ

NintendoClassicMiniニンテンドークラシック ミニ スーパーファミコン【海外版(オーストラリア)】ここ数日で出品を取り下げます。お早めにご連絡下さい。セット内容•本体•コントローラー２つ•HDMIケーブル•USB電源ケーブル•説明書5年ほど前にオーストラリアで購入し、数回使用して以降、使っていません。 箱の状態も綺麗で、状態は非常に良いと思います。収録ゲームソフト・ContraⅢ:TheAlienwars・DonkeyKongCountry・EarthBound・FinalFantasyⅢ・F-Zero・Kirby’sDreamCourse・KirbySuperStar・MegaManX・SecretofMana・StarFox・StreetFighterⅡTurboHyperFighting・SuperCastlevaniaⅣ・SuperGhouls’nGhosts・SuperMariokart・SuperMarioRPGLegendoftheSevenStars・SuperMarioWorld・SuperMetroid・SuperPunch-Out!・TheLegendofZelda:ALinktothePast・Yoshi’sIsland・StarFox2日本語名で分からない物もあるので、英語そのままで表記しました。スーパーマリオ、マリオカート、ドンキーコング、ゼルダ、ヨッシーアイランド、聖剣伝説、ロックマン、カービーなど、有名な物はしっかりと入ってます。ご購入後の返品/キャンセルなどはお受け出来ません。何かご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。宜しくお願いします。



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