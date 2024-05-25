SALE★可愛いビンテージ雑誌GH1954/11洋書　古書ジャンクジャーナルに

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商品詳細
絶賛断捨離モードにつきSALE中❤️在庫限り、早い者勝ちですので、お見逃しなく^o^1954年発行のGoodHousekeeping。クリスマスの足音が聞こえて来そうな11月号。284ページ。掲載写真以外にもまだまだ可愛い広告や記事あり♡シミやスレ、小さな破れなどございます。これ1冊でジャンクジャーナルもコラージュもかなり楽しめる事間違いなし(#^.^#)人気の50年代後半、イラスト沢山のレトロで可愛い誌面。アメリカの古き良き時代の雰囲気満載です♡当時の世相を知る読み物としてはもちろん、切り離してジャンクジャーナルやおすそ分けファイル、コラージュ素材にどうぞ。古い雑誌です。アンティークやヴィンテージにご理解ある方のみのご購入をお願い致します。切り抜きは確認しておりますが、見落としがあるかもしれません。ご容赦ください。#洋書#アンティーク#ヴィンテージ#ジャンクジャーナル#紙もの#イラスト#広告#雑誌#レトロ#post#アメリカン#スクラップブッキング#アドバタイジング#ポスト#ヴォーグ#ルック#life#手芸本#ファッション#パターン#メルスリー#型紙#50s#60s
http://narcologia.ru/goods/rouge949610.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle212666.html
http://narcologia.ru/goods/Adder983275.html
SALE☆可愛いビンテージ雑誌GH1936/12 洋書 古書ジャンクジャーナルに-
感動♡素晴らしい挿絵が満載のアンティーク古書 コラージュ洋書 ...
10点 フランス雑貨 1894年 古い子供向け雑誌 冊子 ビンテージ イラスト ...
洋書
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20点 フランス雑貨 Lisette ビンテージ 子供少女向け雑誌 子供新聞 ...
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