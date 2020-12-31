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SHINee TAEMIN テミン 2019 Live Blu-ray
商品番号 J57858207509
商品名

SHINee TAEMIN テミン 2019 Live Blu-ray
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,519 円
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商品詳細

SHINeeTAEMINテミン■商品詳細ファンクラブ限定盤(FCLimitedEdition)　※完全限定生産盤【2Blu-ray】+【ライブ\u0026オフショット写真集100P】※オリジナルブック仕様収録内容：[Disc1]LIVE本編(全23曲)＋Encore(全4曲)　27曲収録特典映像：[Disc2]1.全公演OFFSHOT～素顔～※アーティストとしてだけでなく一人の青年としてのテミンの素顔までも余すことなくFC盤にのみ収録！2.全公演SPECIALLIVESELECTION～ThisisX～※ライブ\u0026オフショット写真集：ライブ及びバックステージを撮影したスペシャル・フォトブック(100P)ポストカード付2.3回視聴済み外袋ビニールが少々よれております(写真参照)他はきれいに保管しておりました。プチプチに包んで丁寧に梱包して発送致します。中古品をご理解いただき神経質な方はご遠慮くださいm(._.)m#SHINee#TAEMIN#シャイニー#テミン#Blu-ray#DVD#LiveDVD
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