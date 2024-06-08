ORTレベル1,1＋ 30冊、音声ペン付き

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商品詳細
レベル1●wordlessStoriesA●FirstWordsStories（CD付き）レベル1＋●MoreFirstSentencesA●MoreFirstSentencesB●FirstPhonicsRhymingStories（CD付き）全冊音声シール貼付（子どもが貼ったので場所が様々ですが、ページには対応しています。）●音声ペン （オックスフォード大学出版局から購入）箱にやや傷あり●音声シール（未使用、レベル1wordlessStoriesB用）冊子に使用感はありますが中はきれいです。自宅保管の中古品ですのでご理解ください。
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