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ORTレベル1,1＋ 30冊、音声ペン付き
商品番号 X10074574256
商品名

ORTレベル1,1＋ 30冊、音声ペン付き
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レベル1●wordlessStoriesA●FirstWordsStories（CD付き）レベル1＋●MoreFirstSentencesA●MoreFirstSentencesB●FirstPhonicsRhymingStories（CD付き）全冊音声シール貼付（子どもが貼ったので場所が様々ですが、ページには対応しています。）●音声ペン　（オックスフォード大学出版局から購入）箱にやや傷あり●音声シール（未使用、レベル1wordlessStoriesB用）冊子に使用感はありますが中はきれいです。自宅保管の中古品ですのでご理解ください。
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