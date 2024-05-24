セガサターン　本体　ソフトまとめ

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商品詳細
セガサターン本体HTS-0001本体コントローラー２つ共に動作確認できました。元の持ち主が喫煙者だったようです。ソフトは画像をご確認ください。帯あり多数です。中古品ですのでご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。
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