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FCスーパーマリオブラザーズ【新品未使用】◆極美品ファミコンソフト◆
商品番号 J65968418719
商品名

FCスーパーマリオブラザーズ【新品未使用】◆極美品ファミコンソフト◆
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FC版スーパーマリオブラザーズ新品で購入してからすぐにケースに入れてコレクションとして大切に保管しておりました。そのため起動確認はできておりません。発売当時から38年経つ現在でも外箱に擦れや凹み傷や汚れなどのダメージが無くこれほど綺麗な状態が保たれているスーパーマリオブラザーズはなかなか出てこないと思います。新品のスーパーマリオブラザーズをお探しの方やコレクターの方にもおすすめできます。大切にしてくださる方に喜んでお譲り致します。
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