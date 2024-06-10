FCスーパーマリオブラザーズ【新品未使用】◆極美品ファミコンソフト◆

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商品詳細
FC版スーパーマリオブラザーズ新品で購入してからすぐにケースに入れてコレクションとして大切に保管しておりました。そのため起動確認はできておりません。発売当時から38年経つ現在でも外箱に擦れや凹み傷や汚れなどのダメージが無くこれほど綺麗な状態が保たれているスーパーマリオブラザーズはなかなか出てこないと思います。新品のスーパーマリオブラザーズをお探しの方やコレクターの方にもおすすめできます。大切にしてくださる方に喜んでお譲り致します。
http://narcologia.ru/goods/reflector760664.html
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