【未開封】るろうに剣心 第1話複製原稿BOX 剣×心 ①

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商品詳細
特別セール8900⇨7980「るろうに剣心第1話複製原稿BOX剣×心」和月伸宏定価:￥17600#和月伸宏#和月_伸宏#本#コミック／コミック【商品の状態】新品未開封ですが輸送箱に多少の痛みがございます。ご了承の上ご購入お願いいたます。*詳細は画像と、プロフコメント参照ください。【発送】手元にありますので、即発送可能です！外箱のまま発送いたしますがビニール袋で梱包希望の場合はメッセージをお願いいたします。格安出品しますのでサポートなどは一切受けられないことをご理解の上、ご検討をお願い致します。*交渉中でも、先に買われた方優先します。*複数冊ご希望の方はコメント欄よりご連絡下さい。#BOOKS_Smartこちら
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