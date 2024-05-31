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【新品】 NINTENDO DS ニンテンドー DSI LIME GREEN
商品番号 R55733817979
商品名

【新品】 NINTENDO DS ニンテンドー DSI LIME GREEN
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 8,459 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【セット内容】・ニンテンドーDSi(ライムグリーン)本体1台・専用タッチペン2本・ACアダプター1個・取扱説明書1式イベントの景品で当てましたが、使用する事なく保管しておりました。新品・未開封の為、動作確認は行なっておりませんので、そちらをご理解の上ご検討いただけますと幸いです。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILIMEGREENcolor:GREENゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/organization852062.html
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