【新品】 NINTENDO DS ニンテンドー DSI LIME GREEN

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【セット内容】・ニンテンドーDSi(ライムグリーン)本体1台・専用タッチペン2本・ACアダプター1個・取扱説明書1式イベントの景品で当てましたが、使用する事なく保管しておりました。新品・未開封の為、動作確認は行なっておりませんので、そちらをご理解の上ご検討いただけますと幸いです。NintendoNINTENDODSニンテンドーDSILIMEGREENcolor:GREENゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo