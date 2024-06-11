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小動物外科専門誌　SURGEON 138 股関節の外科（後編）　【裁断済み】
商品番号 M26346423332
商品名

小動物外科専門誌　SURGEON 138 股関節の外科（後編）　【裁断済み】
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裁断済みの商品となります。裁断部に多少シワがありますが、スキャンは全く問題なく行えました。また、裁断済みのため全体的に状態が悪いとしていますが、ページに書き込みや欠落はありません。即購入していただいて構いません。
http://narcologia.ru/goods/message870827.html
http://narcologia.ru/goods/encourage118072.html
http://narcologia.ru/goods/response298142.html
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