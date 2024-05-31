七田 理科・社会科ソングセット＋ソングプリント

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商品詳細
「理科ソング生物編」「理科ソング地学編」「理科ソング物理・化学編」「社会科ソング世界地理編」「社会科ソング日本地理編」「理科ソングプリント物理・化学編」「社会科ソングプリント日本地理編」「理科の歌・社会の歌プリント」ソングブックにはCDがついてますが、開封していません。本を開いた折り目もありません。ソングプリントには、一部損傷があります（写真参照）。書き込みはなしです。#七田#本
http://narcologia.ru/goods/Addict369918.html
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