【受注生産】チャン・グンソク　写真集　レター付き

チャン・グンソクの受注生産写真集です。特典のレターも付いております。「チャン・グンソク/THEROMANCEJPLUSPHOTOGRAPHCOLLECTIONLIMITED〈受注限定生産〉」チャン・グンソク定価:￥10,266韓流スター、チャン・グンソクの初公式写真集『JplusLimited』撮影時のメイキング映像を収録。街で買い物を楽しむ姿やホテルでくつろぐ姿など、チャン・グンソクの素顔を満載する。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。※メルカリのルール通りに進めたく、仮にコメントのやり取りの最中であった場合でも購入ボタンを先に押して頂いた方を優先とさせて頂きます。#チャン・グンソク#韓国#韓流#受注生産#レア



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