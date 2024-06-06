□動作確認済みです。□箱、説明書付いています。□箱にシミがあります。箱のミミが一つ弱いですがちぎれてはいません。写真で確認おねがいします。□中古品であることにご理解いただける方にお願いします。□他にもゲーム商品あります。#もももDS ←こちらを押して下さい。□「忍者ハットリくん」定価:￥4900#ゲーム#アクション#ファミコン#Other#任天堂#ニンテンドー



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