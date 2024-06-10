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吉川晃司/KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KIC…
商品番号 R30417714944
商品名

吉川晃司/KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KIC…
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,214 円
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商品詳細

「吉川晃司/KIKKAWAKOJILIVE2011KEEPONKICKIN'\u0026SINGIN!!!!!日本一心〈初回限定盤・2枚組〉」吉川晃司定価:￥6000#吉川晃司#CD・DVDKIKKAWAKOJILIVE2011KEEPONKICKIN'\u0026SINGIN!!!!!日本一心の初回限定盤です。DVD2枚、LIVECD1枚、ブックレットがついています。購入当初から2〜3回の視聴で盤、ケース、ブックレット共に綺麗で中古品にしては、とても美品だと思います。中古品になりますので神経質な方はご遠慮ください。#吉川晃司#kikkawakoji#complex#日本一心#初回限定盤#氷室京介#布袋寅泰
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