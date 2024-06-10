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アップルデザイン アップルインダストリアルデザイングループの軌跡 日本語版　美品
商品番号 I22548375809
商品名

アップルデザイン アップルインダストリアルデザイングループの軌跡 日本語版　美品
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「アップルデザインアップルインダストリアルデザイングループの軌跡日本」購入してからずっと本棚に立てていました。数回パラパラ見たくらいで傷みはほとんどありません。ただし、表紙の左側にうっすら焼けがあります。それ以外はキレイな本です。大変貴重な本です。ご検討ください。#ポール・クンケル#リック・イングリッシュ写真#大谷和利#本#コンピュータ／コンピュータ
http://narcologia.ru/goods/waveform534317.html
http://narcologia.ru/goods/browse66391.html
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