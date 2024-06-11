SONY PlayStation3 CEJH-10008 ＋torne限定モデル

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商品詳細
SONYPlayStation3CEJH-10008ライトニングエディション:限定カラーゲーム機本体種類:PlayStation3商品ページをご覧いただきありがとうございます！セット内容・ps3本体・デュアルショック3（ピンク）・電源コード・AVケーブル・USBケーブル・印刷物一式（取説など）・ゲームソフト（ff13）・torne地上デジタルチューナー・巻尺タイプのUSBケーブル普段使いしていたため傷や汚れがあります。神経質な方は購入をお控えください。箱にも傷や汚れがございます。コントローラーにつきましては正規品のホワイトではなく、ピンクのデュアルショック3です。状態は写真でご確認ください。正常に動作いたします。一緒に使用していたtorneも同封させていただきます。ファイナルファンタジーFF13限定カラー
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PlayStation 3 (250GB) FINAL FANTASY XIII LIGHTNING EDITION (CEJH-10008) 【メーカー生産終了】
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