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動作確認しました!　良好品　セガ　メガドライブ ミニセット
商品番号 T42875777872
商品名

動作確認しました!　良好品　セガ　メガドライブ ミニセット
ブランド名 セガ
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認しましたセガメガドライブミニ本体セットになりますSEGAメガドライブミニ本体目立つ傷や汚れもなく良好品です保護フィルムも付いたままですコントローラーUSBケーブルHDMIケーブル取扱説明書外箱付属品も揃っています大事に使用していた商品ですよろしくお願いいたしますcolor:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA
http://narcologia.ru/goods/Lincoln424902.html
http://narcologia.ru/goods/flight151028.html
http://narcologia.ru/goods/update367195.html
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