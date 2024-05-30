ポケモンカード　アルセウス Lv.X 美品　Pt 011/017

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商品詳細
開封後即スリーブに入れて保管していました。目立った傷はありませんが、かなり古いカードのため経年劣化による極微細なダメージはある可能性がございます。完品をお求めの方はご購入をお控え願います。
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