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ポケモンカード　アルセウス Lv.X 美品　Pt 011/017
商品番号 D43488146881
商品名

ポケモンカード　アルセウス Lv.X 美品　Pt 011/017
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後即スリーブに入れて保管していました。目立った傷はありませんが、かなり古いカードのため経年劣化による極微細なダメージはある可能性がございます。完品をお求めの方はご購入をお控え願います。
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