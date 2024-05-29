売れる私になるマスター講座 宮本佳実さん オンライン講座

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商品詳細
宮本佳実さんのオンライン動画講座「売れる私になるマスター講座」のフルセットです。テキスト全6冊新品未使用全部で56本もの動画があり大ボリュームの内容です。■コンテンツ内容はじめに\u0026プロモーション使用動画Lesson1 “売れる私”にセットアップ！Lesson2“フツウの私”にファンができる認知の広め方Lesson3さりげなく“売る♡”佳実流マーケティングLesson4「私」が“売れ出す！”ブランディング法Lesson5“買いたい”と言われる私になるLesson6“売れ続ける”ファン化の秘訣第1期特別価格198,000円＋ビジネスサロン費60,000円（6ヶ月）（通常398,000円）動画リンクはテキスト発送後にお伝えします。
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