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【値下げしました】超特急　superstar Blu-ray
商品番号 P41382913889
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【値下げしました】超特急　superstar Blu-ray
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 15,050 円
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商品詳細

Blu-ray、CD共に未再生です。ポストカードは確認のため開封済みですが袋に入れ保管しておりました。目立った傷、汚れはありませんが素人保管のため気になる方はご遠慮ください。即購入可。［詳細］2020年12月25日(金)、26日(土)、27日(日)の3日間にわたり開催されたBULLETTRAINONLINESPECIALLIVE「Superstar」の模様をBlu-ray3枚に完全収録。さらに限定映像としてメイキングと開場中に配信したリョウガプロデュースによる「WelcomeTo夢の青春8きっぷ」（第一夜～第三夜）、そしてライブ内でも披露されたサプライズ楽曲「超Superstar」を音楽ディスクとしてセットした、4Blu-ray＆1CDの計5枚組。
http://narcologia.ru/goods/slide838987.html
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