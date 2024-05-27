【希少品】ドラクエXオフライン　超デラックス版【未開封】

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商品詳細
ドラゴンクエストXオフライン超デラックスセットの記念品のみです。ソフトや付属のコード等はありません。完全未開封ですが、自宅保存になりますのでご理解のほどよろしくお願いします。①ドラゴンクエスト35周年記念ロゴピンズ②ドラゴンクエストXオフラインスプーンSはぐれメタル~35周年記念バージョン~③ドラゴンクエストXオフラインレリーフマグカップ~35周年記念バージョン~届いた箱のまま送らせていただきます。もう、なかなか出品がない貴重なものになります
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