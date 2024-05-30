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ソ・イングク Mini Album Just Beginning(韓国盤)
商品番号 V93810461929
商品名

ソ・イングク Mini Album Just Beginning(韓国盤)
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 2,331 円
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商品詳細

ソ・イングクMiniAlbumJustBeginning(韓国盤）即購入可能です。状態や付属品は写真からご確認お願い致します。ディスクに傷や色褪せなどありません。パソコンに取り込んだのみの使用で保管しています。ブックレットも破損なくキレイな状態です。外箱ケースは、凹みや明らかな傷はありません。側面の隅に軽度汚れがあります。（写真⑩）プチプチに包んで発送致します。よろしくお願い申し上げます。[TrackList]Beginning2サランへU3最後の誕生日4何故、ただ笑っている5PrimeTime(Feat.Lisa)6-B\u003c(Feat.BEKAofAfterschool)
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