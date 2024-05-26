コードギアス イラスト集

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商品詳細
「コードギアスアーカイブス2006-2008inAnimage」定価:￥1905「コードギアス反逆のルルーシュillustrationsrelation」角川書店定価:￥1900「コードギアス反逆のルルーシュillustrationsRebels」角川書店定価:￥1900「コードギアス亡国のアキトillustrations」バンダイビジュアル定価:￥3000角や帯に汚れや痛みがありますが、比較的綺麗だと思います。気になる方はご遠慮ください。#角川書店#本#コミック／コミック#本#芸術／演劇・映画
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