唐組　状況劇場全記録　写真集　サイン入り

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商品詳細
唐組状況劇場全記録写真集定価:3500円PARCO出版1982年#劇団状況劇場#本#芸術／演劇・映画1964年から1982年までの記録カバーの破れ、背表紙の日焼け、天にシミ等経年劣化あり。唐十郎、李礼仙のサイン入り本自体には目立った傷はありません#状況劇場 #唐十郎 #紅テント
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