twice ジヒョ写真集 Yes, I am Jihyo トレカ付き

twiceジヒョ写真集Yes,IamJihyo付属品すべて付いています。①透明外カバー②トレカ2枚未開封③アコーディオンブックご覧頂きましてありがとうございます。暗所で大切に保存していました。即購入可能です。鑑賞に支障となる折れや汚れは無く美品の範囲だと思います。しかし、透明カバーにキズやスレや表紙に小キズ等ございます。あくまで個人の所有物なので過度に状態を気にする方はご購入をご遠慮下さい。よく頂く質問ですが、ペットはおりません。タバコも吸いません。誠意を持って素早く対応致します。大変申し訳ありませんが、値下げ交渉等は対応しておりません。また、郵便局からの発送の為、土日の発送は行っておりません。ご了承下さい。追跡番号付きで発送致します。#twice#ジヒョ#jihyo



