【未使用品】new ニンテンドー3DS LL 本体 スーパーファミコン

新品購入後、確認の為開封して、１度も使用する事なく暗所にて保管しておりました。新品未使用品になりますので、初期傷や動作不良での返品交換は対応しておりません。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。すり替え等トラブル防止のため、返品対応はいたしかねます。ご了承の上、ご検討願います。8/13写真を撮影し直しました。素人保管の為、箱の傷み等、気になる方は購入をご遠慮ください。出品を迷いつつあるので、8月中に取り下げる可能性があります。※8/16PM～8/19に入金された方の発送分は最短で8/20になります。ご了承ください。



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