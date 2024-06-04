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#ロストワールド　ドレミ・ファ　CDセット
商品番号 K17281560085
商品名

#ロストワールド　ドレミ・ファ　CDセット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 20,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ねくろのまほうあくろのみやこめとろのおわりえくめのきおくまほろしろくろほま幻想世界地図御伽曲第88番御伽曲第88番「フェアリテ・クロイツ」甘雲曲第90番上下雨玉曲第6番霧曲第273.15番無曲第8番アイロニ・ラテ合計14枚セット。開封済みです。アイロニ・ラテのケース（画像2枚目）にスレあり（ディスクに傷はありません）、それ以外のCDの状態は悪くないかと思いますが、神経質な方はご遠慮下さい。値下げ、バラ売り、取り置き不可。即購入OKです。#CD#邦楽#ヴィジュアル系#V系
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