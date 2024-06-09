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3DS LL本体 テイルズオブジアビス他　ソフト
商品番号 K21493444357
商品名

3DS LL本体 テイルズオブジアビス他　ソフト
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OK箱なし。本体初期化済。SDカード、充電器有り。5年ほど放置していたので、状態はあまりよくないです。動作に問題は見られませんでしたが、傷ありなのでご注意ください。充電器も若干のサビがありましたが、充電はできました。ソフト付テイルズオブジアビス（説明書のホチキス部分がサビています）テイルズオブザワールドレーヴユナイティア（プロダクトコード使用済み）プロジェクトＸゾーン（箱なし）ソフトに関しても中古品です。箱は焼けている部分もあります。ご了承ください。SDカードとプロジェクトＸゾーンは差し込んで発送致します。
http://narcologia.ru/goods/Addict563918.html
http://narcologia.ru/goods/peroration364615.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome435443.html
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