3DS LL本体 テイルズオブジアビス他　ソフト

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即購入OK箱なし。本体初期化済。SDカード、充電器有り。5年ほど放置していたので、状態はあまりよくないです。動作に問題は見られませんでしたが、傷ありなのでご注意ください。充電器も若干のサビがありましたが、充電はできました。ソフト付テイルズオブジアビス（説明書のホチキス部分がサビています）テイルズオブザワールドレーヴユナイティア（プロダクトコード使用済み）プロジェクトＸゾーン（箱なし）ソフトに関しても中古品です。箱は焼けている部分もあります。ご了承ください。SDカードとプロジェクトＸゾーンは差し込んで発送致します。