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【1点物】【非売品】Hilcrhymeサイン付き　音楽と髭達　限定Tシャツ
商品番号 W47903940001
商品名

【1点物】【非売品】Hilcrhymeサイン付き　音楽と髭達　限定Tシャツ
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 8,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます♪【商品】Hilcrhyme直筆サイン入り　非売品Tシャツ【商品説明】2012年国営越後丘陵公園にて行われた音楽と髭達2012rainbowにて抽選に当選した数名の人にプレゼントされたHilcrhyme直筆サイン入りTシャツになります。新潟で活動するHilcrhymeが初めて音楽と髭達のトリを務めた記念すべきライブのTシャツで、世に数枚しか出回ってない超貴重な1品です！もちろん撮影するために1度開封しただけの新品です！【サイズ】Mサイズ質問等ございましたらコメントまでお願いします^-^#音楽と髭達チケット#Hilcrhyme#hilcrhyme#Hilcrhymeグッズ#hilcrhymeTシャツ#サイン付き#音楽と髭達#限定Tシャツ#TOC#frontier
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