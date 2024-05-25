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ニンテンドー3DS ライトブルー　本体
商品番号 N95270496961
商品名

ニンテンドー3DS ライトブルー　本体
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ニンテンドー3DSライトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSこちらで、美品の状態でお譲り頂きました。使わなくなったので出品します。SDカードは、付いていませんでしたので、本体とタッチペンと充電器の発送になります。傷と汚れは、ありませんでしたが、何度か使用しているので、神経質な方には、オススメしません。動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle580066.html
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