ニンテンドー3DS ライトブルー　本体

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商品詳細
「ニンテンドー3DSライトブルー」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSこちらで、美品の状態でお譲り頂きました。使わなくなったので出品します。SDカードは、付いていませんでしたので、本体とタッチペンと充電器の発送になります。傷と汚れは、ありませんでしたが、何度か使用しているので、神経質な方には、オススメしません。動作確認済みです。
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