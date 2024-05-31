NIAGARA CD BOOK II 大瀧詠一 (未使用・未開封)

「ロンバケ、EACHTIMEを含む80年代以降のオリジナルアルバム10枚とオムニバスで構成した2枚の全12枚組。80年代以降のナイアガラ音源を総括する集大成的BOX。【完全生産限定盤】CD12枚組BOX仕様」ご覧いただきありがとうございます。コレクションの整理で売りに出します。新品を2015年に購入して、未使用・未開封です。お安くしておりますので値引き交渉はご遠慮ください。未使用・未開封ですが、外側のビニールと、ビニールの上から貼ってある「完全限定生産盤」のシールは、経年劣化で少し茶色いです。そこまで気になさる方は購入ご遠慮ください。



NIAGARA CD BOOK II 【完全生産限定盤 : 12枚組豪華ボックス仕様 ...



大滝詠一の12枚組「NIAGARA CD BOOK II」詳細明らかに - 音楽ナタリー



大滝詠一「NIAGARA CD BOOK Ⅱ」CDボックス | tradexautomotive.com



大瀧詠一、究極のナイアガラBOXとロンバケ30周年記念盤 - 音楽ナタリー



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大滝詠一 / NIAGARA CD BOOK Ⅱ : 無駄遣いな日々



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大滝詠一、12枚組BOX『NIAGARA CD BOOK Ⅱ』のジャケット公開 (2014/12 ...



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