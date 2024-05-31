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NIAGARA CD BOOK II 大瀧詠一 (未使用・未開封)
商品番号 E43061285623
商品名

NIAGARA CD BOOK II 大瀧詠一 (未使用・未開封)
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ロンバケ、EACHTIMEを含む80年代以降のオリジナルアルバム10枚とオムニバスで構成した2枚の全12枚組。80年代以降のナイアガラ音源を総括する集大成的BOX。【完全生産限定盤】CD12枚組BOX仕様」ご覧いただきありがとうございます。コレクションの整理で売りに出します。新品を2015年に購入して、未使用・未開封です。お安くしておりますので値引き交渉はご遠慮ください。未使用・未開封ですが、外側のビニールと、ビニールの上から貼ってある「完全限定生産盤」のシールは、経年劣化で少し茶色いです。そこまで気になさる方は購入ご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming350892.html
http://narcologia.ru/goods/message834827.html
http://narcologia.ru/goods/influenza498493.html

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