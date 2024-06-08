任天堂　ニューファミコン　本体一式　ソフト17本セット　動作確認済み

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ご覧頂きありがとうございます。即購入大歓迎です(＊'͜')⋆*ニンテンドーニューファミコンの本体一式になります。全て動作確認済みです。内容は以下の通りです。☆ニンテンドーニューファミコン 本体☆ニューファミコン純正コントローラー 2個☆ACアダプター☆三色ケーブル☆ソフト 燃えろ！！プロ野球☆ソフト 東海道五十三次☆ソフト ハットリス☆ソフト スパルタンX☆ソフト ハットリス☆ソフト ハイドライド・スペシャル☆ソフト ドラゴンバスター☆ソフト ミッキーマウス 不思議の国の大冒険☆ソフト キャプテン翼☆ソフト ファミリースタジアム87☆ソフト 桃太郎伝説☆ソフト 究極ハリキリスタジアムⅢ☆ソフト 聖闘士星矢 黄金伝説☆ソフト ガチャポン戦士4ニュータイプストーリー☆ソフト ベースボール☆ソフト キャッスルエクセレント(箱付き)以上のセットになります。ニューファミコンの本体に接続して、イーアルカンフーでコントローラーの動作確認をしました。各ボタンと十字キー、ななめ入力もOKです。⚠️キャッスルタウンの説明書はありません⚠️⚠️箱、傷みあります⚠️画像に写っている物が全てです。必ず画像を良くご確認し、ご購入お願い致します。⚠️ファミコンカセットの性質をご理解頂ける方のみよろしくお願い致します⚠️発送はプチプチに巻いて発送致します。除菌シートで拭き取りしています。#FCNFCmasakogames