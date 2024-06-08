限定出品❗おまとめ対象‼️②尾崎豊 The Memorial Box

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ご覧いただき有難うございます。★尾崎豊メモリアルボックスCD2枚VHSビデオテープ1本フォトブック1冊写真1枚外装のビニールを外しただけの未使用品になります。CDは未開封ですビデオテープも未視聴ですビデオデッキが無いためビデオテープの状態確認が出来ません箱は全体的にキレイですが１ヶ所汚れあります。(画像で確認願います)完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えください。個人保管の為、理解ある方のご購入をお願いいたします。★★おまとめ★★別に出品している①尾崎豊Confession告白Box③尾崎豊4.25REQUIEMと、おまとめ購入で12,000円でお譲りいたします。ご希望の方は、ご購入前にコメントお願いいたします。