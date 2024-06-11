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audio-technica AT2035 コンデンサーマイク
商品番号 P51279949296
商品名

audio-technica AT2035 コンデンサーマイク
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 7,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎良音質⭐︎録音、レコーディング、配信などに最適！バックエレクトレットコンデンサー型マイクロフォン新開発「ダブルウェーブダイアフラム(PAT.)」を搭載した、ハイコストパフォーマンスモデル。飛躍的に向上した感度とS/Nで、ハイクオリティー収音を実現。引き締った量感あるサウンドは、レコーディングからライブステージまであらゆる用途に適しています。専用ショックマウントを付属。デスクや床からのノイズを軽減することができます。オーディオテクニカAT2035コンデンサーマイク単一指向/ローカットスイッチ/パッドスイッチ/専用ショックマウント/レコーディング/宅録/動画配信/ポッドキャスト/実況/DTM/ブラック【国内正規品】AT2035
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